دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية.. أدعية مستجابة لتيسير الصعب وعدم النسيان وتحقيق النجاح

يحرص طلاب الثانوية الأزهرية مع بداية كل اختبار من الامتحانات على الإكثار من دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية وطلب العون من الله تعالى، من أجل طلب التوفيق والنجاح وتيسير الإجابة، لذا يبحث عدد كبير من الطلاب عن دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية، وأدعية النجاح وعدم النسيان، ودعاء دخول لجنة الامتحان، وأفضل الأدعية لتثبيت الحفظ وزيادة التركيز، حيث يعد الدعاء من أعظم أسباب التوفيق مع الاجتهاد والأخذ بالأسباب والاستعداد الجيد للامتحانات وإليكم في السطور التالية أفضل الأدعية.

دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية

يستحب ترديد دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية قبل بدء الاختبار ليكون هذا الدعاء بمثابة خير معين له للتوفيق في النجاح، ومن أفضل صيغ الدعاء أن يقول الطالب : “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي”.

أدعية مستجابة لتيسير الصعب وعدم النسيان

اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم إني أسألك قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم اجعل النجاح والتوفيق حليفي، وبارك لي في وقتي وجهدي.

دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية مكتوب

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في ترديد دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية من أجل طلب النجاح لأبنائه ويبحث كثيرون عن أفضل صيغ الدعاء ومنها:

اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الفهم والحفظ والتركيز.

اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وبارك لهم في علمهم وجهدهم.

اللهم اجعل النجاح حليفهم، واكتب لهم التفوق والتميز في دراستهم وحياتهم.

اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واملأ قلوبهم بالسكينة والثقة والطمأنينة.

اللهم ارزقهم حسن الإجابة وسداد الرأي، وأبعد عنهم التوتر والقلق.

اللهم اجعل التوفيق رفيقهم في كل سؤال وجواب.

دعاء للأبناء قبل دخول الامتحان

اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وحكمتك، ويسر لهم الإجابة الصحيحة.

اللهم ألهمهم الصواب وبارك لهم في وقتهم وجهدهم.

اللهم اجعل ما درسوه حاضرًا في أذهانهم، وسهل عليهم كل عسير.

اللهم بشرني بنجاح أبنائي وتفوقهم، واجعل لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالخير والبركة.

اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وحقق لهم ما يتمنون من خير وصلاح.

اللهم اجعل العلم نورًا في قلوبهم، وانفعهم بما تعلموا.

دعاء النجاح والتفوق في الامتحانات للأبناء

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

- اللهم اجعل دراسة الامتحان على أبنائي سهلة خفيفة لطيفة يا رب العالمين، اللهمّ إني استودعتك ما قرأ أبنائي وما تعلموا وما حفظوا فرده إليهم حين الحاجة إليه، يا رب العالمين.

- يارب اجعل الامتحانات تمّر على أبنائي بسلاسة، ولا تجعل نهايتها إلا سعادة لهم وأكرمهم بتوفيقك لهم، يا رب العالمين.

- اللهم أعن أبنائي في امتحاناتهم وبارك لهم في وقتها واجعل نهاية جهدهم فرحًا وسعادة تغشاهم، يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل امتحانات أبنائي تتوج بالفوز بعد كل عناء يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق في الامتحانات.

-أسألك اللهم التوفيق لأبنائي، فيا رب افتح لهم من أبواب فرجك ويسر أمرهم واشرح صدورهم، اللهم سخر لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

- اللهم نور عقولهم إلى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، وارزقهم حكمة الأنبياء والمرسلين.

- اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا للعلم وتحصيل العلم.

- اللهم وفقه لكل خير واصرف عنه كل شر.

- اللهم اهد قلبه واصلح أحوالها وحقق تطلعاته وآماله.