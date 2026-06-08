أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

يعتبر الإفطار من أهم الوجبات التي تحدد نشاط الجسم وصحة القلب طوال اليوم، إلا أن بعض الخيارات الغذائية الصباحية قد تحمل تأثيرًا سلبيًا على مستويات الكوليسترول، خاصة عند تكرار تناولها بشكل يومي.

أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ويحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة على مائدة الإفطار قد تؤدي إلى زيادة الدهون الضارة في الدم، ما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين على المدى الطويل.

ما هي أسوأ وجبة إفطار لصحة القلب؟

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمقليات والسكريات المكررة تُعد من أكثر الخيارات ضررًا، ومن أبرزها:

البيض المقلي بكميات كبيرة من الزيت أو الزبدة

السجق أو اللانشون واللحوم المصنعة

الجبن كامل الدسم بكميات كبيرة

الخبز الأبيض مع الزبدة أو السمن الصناعي

المخبوزات الجاهزة مثل الكرواسون والدونات

هذه الأطعمة قد تبدو مشبعة ومحببة في الصباح، لكنها قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم مع الاستهلاك المتكرر.

لماذا تضر هذه الوجبة القلب؟

تحتوي هذه الأطعمة على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والمتحولة، وهي أنواع من الدهون ترتبط بزيادة الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.

ومع ارتفاع هذا النوع من الكوليسترول، يبدأ في التراكم داخل جدران الشرايين، مما قد يؤدي إلى:

ضيق الشرايين

ضعف تدفق الدم إلى القلب

زيادة خطر الجلطات القلبية

ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل

تأثير الإفطار غير الصحي على الجسم

عندما يبدأ الشخص يومه بوجبة غنية بالدهون غير الصحية، فإن الجسم يدخل في حالة من الخمول النسبي، وقد يشعر الشخص بالتعب بعد فترة قصيرة من تناول الطعام، رغم أنه تناول وجبة كبيرة.

كما أن هذا النوع من الإفطار قد يؤثر على مستويات الطاقة والتركيز خلال اليوم.

بدائل إفطار صحية للقلب

ينصح خبراء التغذية باستبدال الوجبات الدسمة بخيارات أكثر توازنًا، مثل:

الشوفان مع الفواكه

البيض المسلوق بدلًا من المقلي

الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة

الزبادي قليل الدسم مع العسل أو الفواكه

المكسرات غير المملحة بكميات معتدلة

هذه الأطعمة تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

نصائح للحفاظ على صحة القلب في الإفطار