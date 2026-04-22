بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

كشفت شركة أولتو ، عن وسيلة نقل حضرية جديدة تم تصنيفها قانونًا كدراجة كهربائية، رغم امتلاكها مواصفات تقنية تضعها في منافسة مباشرة مع الدراجات النارية الصغيرة.

وتتميز الدراجة، بوزن خفيف يبلغ 175 رطلاً فقط، وقدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 33 ميلاً في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع وأقوى الوسائل المتاحة حاليًا في هذا القطاع الذي يشهد طفرة تقنية كبيرة في عام 2026.

مقعد مزدوج وتكنولوجيا ذكية متكاملة

صُممت "أولتو" لتستوعب شخصين بشكل مريح، وهو أمر غير معتاد في الدراجات الكهربائية التقليدية، كما تم تزويدها بحزمة تكنولوجية متطورة تشمل شاشات عرض رقمية وأنظمة اتصال ذكية تتفوق على ما هو متاح في العديد من السيارات الاقتصادية.

ويسعى المصممون من خلال هذا الطراز إلى تقديم بديل عملي وذكي للسيارات في المدن المزدحمة، حيث تجمع بين رشاقة الدراجة الهوائية وقوة الدفع الكهربائي التي تضمن تنقلاً سريعًا وسلساً دون انبعاثات كربونية.

تسبب تصنيف "أولتو" كدراجة كهربائية في إثارة نقاش حاد بين المنظمين والسلطات المرورية، خاصة وأن سرعتها تتجاوز الحدود المسموح بها عادة للدراجات الكهربائية التقليدية في العديد من المناطق.

ويرى الخبراء ، أن هذا الطراز يختبر حدود القوانين الحالية، حيث يطالب البعض بفرض رخص قيادة أو معايير أمان إضافية نظراً للأداء العالي الذي تقدمه، بينما تدافع الشركة عن ابتكارها باعتباره مستقبل النقل الفردي الذي يقلل من التكدس المروري في مراكز المدن الكبرى.