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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان

جروبات شاومينج
جروبات شاومينج
ياسمين بدوي

نشر شاومينج جروباته على تليجرام صور قيل أنها تخص إجابات امتحان الدراسات الإجتماعية كاملا ، و الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة الآن

جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من توزيع أسئلة امتحان الدراسات الإجتماعية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة 

ومن جانبها تقوم غرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتتبع الصور المتداولة على تليجرام للتأكد من مدى صحتها والوصول إلى ناشرها ومصورها في حال ثبوتها ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه .. أشاد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الإلتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن جميع لجان سير امتحانات الإعدادية ، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف ، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى أن انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة جاءت على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات   

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