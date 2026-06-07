السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بنطاق دائرة قسم شرطة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.



تعود أحداث القضية إلى 5 يناير من عام 2026 عندما تمكنت قوة أمنية من ضبط ع.م.ع.م 42 عاما، بنطاق دائرة قسم شرطة قنا، بحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش، و 5 أكياس شفافة تحوي مادة الشابو.

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التى وجهت له، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وجرى إحالته لمحكمة جنايات قنا.



أحيلت القضية برقم 354 لسنة 2026 جنايات قنا وقيدت برقم 145 لسنة 2026 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

