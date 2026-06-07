صحة قنا تطلق قوافل طبية مجانية بقرى قفط وقوص ونجع حمادي

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية، بعدد من قرى مراكز المحافظة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أنه سيتم تنفيذ القوافل في قرى قفط، وقوص، ونجع حمادي، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات الحيوية لخدمة أهالي القرى، حيث تشمل تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة.

وتابع صادق: “بالإضافة إلى عيادة الأسنان، مع توفير خدمات طبية مساعدة عبر معمل الدم، ومعمل المتوطنة، وخدمات الفحص، والكشف المبكر، والتثقيف الصحي”.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا إنه سوف يتم إطلاق قافلة طبية بمركز قفط بمقر وحدة نجع السويس، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 يونيو الجاري، كما سيتم إطلاق قافلة طبية بمركز قوص بمقر وحدة رفاعة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 يونيو الجاري، وقافلة أخرى بمركز نجع حمادي بمقر وحدة السماينة 24 - 25 يونيو الجاري.

وناشد وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين ضرورة المشاركة الفعالة في مثل هذه الحملات لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة بالقرى والنجوع.