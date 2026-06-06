نقيب أطباء مصر يشيد بجهود قنا لتحسين بيئة العمل ومناخ آمن للأطقم الطبية

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، عن بالغ تقديره لجهود محافظة قنا ودعمها المتواصل للقطاع الصحي، مشيدًا بالخطوات الجادة التي تتخذها المحافظة من أجل تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ ملائم وآمن للأطقم الطبية، فضلًا عن تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الأطباء والمنشآت الطبية بالمحافظة بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، لمناقشة سبل تعزيز التكامل والشراكة بين النقابة والأجهزة التنفيذية للنهوض بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

ورحب محافظ قنا، بزيارة وفد نقابة الأطباء، مثمنًا الجهود الملموسة التي يبذلها الأطباء في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية كركيزة أساسية للتنمية.

وأكد الببلاوي، حرصه المستمر لتعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لدعم القطاع الطبي، مشددًا على أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لضمان تحقيق مصلحة المواطن القنائي في المقام الأول.

وفي نهاية اللقاء، تبادل محافظ قنا والنقيب العام لأطباء مصر الدروع التذكارية، تقديراً لجهود كل منهما وتأكيدًا على عمق التعاون والشراكة المثمرة بين المحافظة والنقابة في دعم المنظومة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبوبكر القاضي، أمين عام النقابة العامة، والدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، أمين عام النقابة بقنا، والدكتور محمود عبدالمولى، أمين الصندوق، والدكتور حيدر عبدالحميد، وكيل النقابة، والدكتور وليد أبوالعباس، عضو النقابة الفرعية بقنا.



