«أحلى صباح مع الجميلة».. هشام ماجد في أحدث ظهور عبر إنستجرام رفقة حنان ترك

شارك الفنان هشام ماجد، صورة جديدة له في أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف هشام ماجد الأنظار رفقة الفنانة المعتزلة حنان ترك، وكتب: “أحلى صباح مع الجميلة”.

وكان قد كشف الفنان هشام ماجد عن أحدث تحضيراته الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود جزء جديد من مسلسل «أشغال شقة» في الوقت الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وتعلق الجمهور بشخصياته وأحداثه.

وأوضح هشام ماجد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيواصل حضوره في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل جديد ومختلف، مشيرًا إلى أن العمل المقبل لن يكون جزءًا جديدًا من «أشغال شقة»، وإنما تجربة فنية جديدة يستعد للكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات هشام ماجد لتحسم تساؤلات الجمهور حول إمكانية تقديم موسم جديد من «أشغال شقة»، خاصة بعد حالة النجاح والتفاعل التي حققها المسلسل، والتي دفعت عددًا كبيرًا من المشاهدين للمطالبة باستمرار العمل وتقديم أجزاء جديدة منه.