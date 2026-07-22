فى ذكراها .. قصة أزواج عايدة هلال ومسيرتها الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عايدة هلال، التي ولدت في 22 يوليو عام 1925، ورحلت عن عالمنا في عام 1987، عن عمر ناهز الـ 62 عاما.

بداية عايدة هلال الفنية

وتعد عايدة هلال، أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.

عملت عايدة هلال في بداية مشوارها بمجال عروض الأزياء، ثم دخلت الوسط الفني من باب السينما من خلال فيلم «فتاة السيرك» مع الفنانة نعيمه عاكف عام 1951، وتألقت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

مسيرة عايدة هلال الفنية

وتعتبر عايدة هلال واسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، هي أول فنانة تترأس نقابة الممثلين في الوطن العربي، حينما تولتها في بلدها الأم لبنان خلال حقبة ستينيات القرن الماضي، والتي شهدت تألقها أيضًا في المجال الفني من خلال عدد من الأفلام.

وحرصت عايدة هلال، في تلك الفترة على أن تحافظ على حقوق الفنانين وتنظم أعمال النقابة كما عملت فى إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا، ومن أبرز الأدوار التي قدمتها دور "رابعة العدوية" في فيلم "شهيدة الحب الإلهي" الذي عُرض في عام 1962.

أزواج عايدة هلال

تزوجت عايدة هلال مرتين، حيث كان الزواج الأول لها من رجل الأعمال اللبناني جوزيف مقطوم، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، لكنهما انفصلا بهدوء بعد حدوث أزمة بينهما، وبعد فترة تزوجت الفنانة عايدة هلال من الصحفي المصري عبود فودة، وقضت معه بقية عمرها حتى توفيت في الخامس من أغسطس عام 1987.