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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. تعرف على زيجات عايدة هلال وعدد أبنائها

عايدة هلال
عايدة هلال

تحل اليوم، السبت 5 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة عايدة هلال، التي ولدت في 22 يوليو عام 1925، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر ناهز الـ 62 عاما. 

 

عايدة هلال وانطلاقتها

وتعد عايدة هلال، أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.  

عملت عايدة هلال في بداية مشوارها بمجال عروض الأزياء، ثم دخلت الوسط الفني من باب السينما من خلال فيلم «فتاة السيرك» مع الفنانة نعيمه عاكف عام 1951، وتألقت بعدها في العديد من الأعمال الفنية. 
 

عايدة هلال ومسيرتها

وتعتبر عايدة هلال واسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، هي أول فنانة تترأس نقابة الممثلين في الوطن العربي، حينما تولتها في بلدها الأم لبنان خلال حقبة ستينيات القرن الماضي، والتي شهدت تألقها أيضًا في المجال الفني من خلال عدد من الأفلام.  

وحرصت عايدة هلال، في تلك الفترة على أن تحافظ على حقوق الفنانين وتنظم أعمال النقابة كما عملت فى إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا، ومن أبرز الأدوار التي قدمتها دور "رابعة العدوية" في فيلم "شهيدة الحب الإلهي" الذي عُرض في عام 1962.

عايدة هلال وزيجاتها

تزوجت عايدة هلال مرتين، حيث كان الزواج الأول لها من رجل الأعمال اللبناني جوزيف مقطوم، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، لكنهما انفصلا بهدوء بعد حدوث أزمة بينهما، وبعد فترة تزوجت الفنانة عايدة هلال من الصحفي المصري عبود فودة، وقضت معه بقية عمرها حتى توفيت في الخامس من أغسطس عام 1987. 

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