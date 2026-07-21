مارفل تعيد تشكيل عالم الأبطال الخارقين بأضخم مواجهة متعددة الأكوان في Avengers : Doomsday

أطلقت استوديوهات مارفل أول إعلان لفيلم "Avengers: Doomsday"، لتكشف رسميًا عن بداية الفصل الأخير من ملحمة الأكوان المتعددة (Multiverse Saga)، في عمل يُعد من أكثر الأفلام المنتظرة خلال عام 2026، ويجمع الفيلم أكبر عدد من أبطال عالم مارفل السينمائي، إلى جانب شخصيات من عالمX-Men وFantastic Four، في مواجهة غير مسبوقة يقودها الشرير الأشهر دكتور دوم، الذي يجسده هذه المرة النجم روبرت داوني جونيور في عودة مفاجئة، ولكن بعيدًا عن شخصية "آيرون مان" التي صنعت نجوميته داخل السلسلة.

أبطال فيلم “Avengers: Doomsday”

الفيلم من إخراج الشقيقين أنتوني وجو روسو، يعود بهما إلى عالم مارفل بعد النجاح التاريخي لفيلميAvengers: Infinity War وAvengers : Endgame، بينما كتب السيناريو ستيفن ماكفيلي، وتراهن مارفل على هذا المشروع لإعادة الزخم إلى السلسلة، خاصة بعد إعادة صياغة خطتها الإبداعية الخاصة بالمرحلة السادسة من عالمها السينمائي.

ويكشف الإعلان التشويقي عن عالم يعيش على حافة الانهيار، حيث تتقاطع ثلاثة أكوان مختلفة في صدام يهدد الوجود بأكمله، مع تصاعد نفوذ فيكتور فون دوم، الذي يسعى لفرض سيطرته على الواقع بعد انهيار التوازن بين العوالم، وبدلًا من أن يبدأ الأبطال متحدين، يظهر التريلر انقسامات وصراعات بينهم، قبل أن يدركوا أن الخطر القادم يتجاوز أي خلافات سابقة.

ومن أبرز مفاجآت الفيلم، عودة روبرت داوني جونيور في دور مختلف تمامًا، إذ يجسد شخصية دكتور دوم، أحد أشهر أشرار مارفل على الإطلاق، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكثر التحولات جرأة في تاريخ السلسلة.

ويظهر دوم في الإعلان باعتباره القوة المسيطرة التي تهدد جميع الأكوان، بينما يواجه الأبطال بقوة غير مسبوقة تجعل حتى "ثور" عاجزًا أمامه في إحدى أبرز لقطات التريلر.

كما يشهد الفيلم عودة كريس هيمسوورث في دور "ثور"، الذي يبدو صاحب الدور القيادي في محاولة جمع الأبطال مجددًا، إلى جانب أنتوني ماكي بشخصية "كابتن أمريكا" الجديدة، وبول رود، وسيباستيان ستان، وفلورنس بيو، وليتيشا رايت، وعدد كبير من نجوم مارفل الذين يمثلون الجيل الحالي من المنتقمين.

ولا تقتصر المفاجآت على أبطال مارفل التقليديين، إذ يؤكد الفيلم اندماج شخصياتFantastic Four لأول مرة ضمن أحداث أفلام "المنتقمون"، بقيادة بيدرو باسكال في دور "ريد ريتشاردز"، إلى جانب فانيسا كيربي وجوزيف كوين وإيبون موس-باتشراك، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الترابط بين سلاسل مارفل المختلفة، ويحمل الإعلان كذلك مفاجأة أخرى بعودة كريس إيفانز مجددًا في شخصية ستيف روجرز كابتن أمريكا، في ظهور أثار موجة واسعة من التفاعل بين جمهور مارفل، خاصة بعدما كان قد ودّع الشخصية في نهاية Endgame وتشير اللقطات إلى أن ظهوره سيكون عنصرًا محوريًا في توحيد الأبطال خلال المواجهة المرتقبة ضد "دكتور دوم".

وفي الوقت نفسه، يحتفي الفيلم بعودة شخصيات X-Men الكلاسيكية، حيث يظهر باتريك ستيوارت في دور "البروفيسور إكس"، وإيان ماكيلين بشخصية "ماجنيتو"، وجيمس مارسدن في دور "سايكلوبس"، بالإضافة إلى أسماء أخرى ارتبط بها الجمهور منذ سلسلة أفلام "إكس-مين" الأصلية، في خطوة تعتمد بشكل واضح على عنصر الحنين إلى الماضي، مع توحيد أبطال مارفل عبر أجيال مختلفة داخل قصة واحدة .

ويُنتظر أن يشكل"Avengers: Doomsday" نقطة التحول الأهم في مستقبل عالم مارفل السينمائي، إذ يمهد مباشرة لأحداث فيلم "Avengers: Secret Wars"، المقرر طرحه في ديسمبر 2027، ليختتم ملحمة الأكوان المتعددة التي امتدت عبر سنوات طويلة من أفلام واستوديوهات مارفل.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم حصريًا في دور السينما يوم 17 ديسمبر 2026، وسط توقعات بأن يكون أحد أكبر أحداث السينما العالمية لهذا العام، ليس فقط بسبب حجم النجوم المشاركين، ولكن أيضًا لأنه يجمع للمرة الأولى شخصيات من ثلاثة عوالم مختلفة داخل قصة واحدة، في مغامرة قد تعيد رسم مستقبل عالم مارفل بالكامل.