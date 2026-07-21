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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى الذكرى الثانية لرحيله.. مسيرة أحمد فرحات أشهر طفل فى السينما

الفنان أحمد فرحات
الفنان أحمد فرحات
أحمد إبراهيم

تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان أحمد فرحات والذى قدم عدد من الأعمال الفنية التي تظل علامة فى تاريخه الفني. 

أحمد فرحات يعد أشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك فى عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، وقدم عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات، وكانت بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم "مجرم فى إجازة" عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

مسيرة أحمد فرحات الفنية 

كان هذا الدور هو الانطلاقة الفنية له حيث شارك كبار نجوم السينما المصرية، مثل فيلم "سلطان" بطولة النجم فريد شوقي، فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، "إشاعة حب" عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم "إسماعيل يس في السجن"، و"معبودة الجماهير".

وقال الفنان أحمد فرحات إن هناك بعض الأشخاص ومقدمين البرامج يطلقون عليه "أكبر طفل فى العالم".

تصريحات أحمد فرحات قبل وفاته 

وأضاف أحمد فرحات فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، عن بداية دخوله لعالم الفن والتمثيل فى صغره، قائلا: "أنا كنت فى المسرح المدرسي وبقدم دور طفل والده ووالدته انفصلوا وقام كلا منهما بالزواج مرة أخرى داخل إحدى المسرحيات بالمدرسة .. ووقتها كان عمري 8 سنوات ، وأول دور مثلت فيه أخدت 10 جنيهات ودا كان مرتب والدى فى الشهر كله".

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