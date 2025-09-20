قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتهاء تصوير فيلم Avengers: Doomsday قبل طرحه نهاية 2026

avengers:Doomsday
avengers:Doomsday
نجلاء سليمان

أعلنت تقارير صحفية أن شركة مارفل قد أنهت رسميًا التصوير الأساسي لفيلمها المرتقب Avengers: Doomsday، وذلك بعد ما يقارب خمسة أشهر من العمل المتواصل في مواقع تصوير متعددة.


هذه المرحلة تمثل إنجازًا مهمًا في مسار إنتاج الفيلم الذي يُعد واحدًا من أضخم المشاريع السينمائية القادمة في عالم الأبطال الخارقين.

ورغم اكتمال التصوير الرئيسي، أكدت المصادر أن فريق العمل سيعود لاحقًا لإجراء مشاهد تصوير إضافية تشمل بعض المشاهد الجديدة والمراجعات اللازمة لضمان تقديم الفيلم بأعلى جودة ممكنة، وهي خطوة معتادة في إنتاجات مارفل الضخمة.

الفيلم يأتي كجزء محوري في أحداث Multiverse Saga ويجمع عددًا كبيرًا من شخصيات مارفل الشهيرة، وسط وعود من الاستوديو بأن تكون هذه المغامرة من أكثر الأجزاء طموحًا في تاريخ السلسلة.

من المتوقع أن تكشف مارفل خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحبكة والنجوم المشاركين، مع استمرار ترقب الجماهير للإعلان عن موعد العرض الرسمي للفيلم.


‎وسيُعرض الفيلم لأول مرة في 18 ديسمبر 2026 ثم فيلم “Avengers: Secret Wars أو "المنتقمون: الحروب السرية" وسيعرض في مايو 2027.

‎وكشفت مارفل عن مفاجأة لعشاق سلسلة أفلام الأفينجزر وهي تتعلق بعودة النجم روبرت داوني جونيور لأعمال السوبر هيروز لكن بشخصية جديدة.


‎انتهى روبرت داوني جونيور في وقت سابق من تقديم شخصيته الأسطورية "الرجل الحديدي - Iron man" الذي توفي في نهاية فيلم Avengers End Game وكان هذا بمثابة إعلان توقفه عن المشاركة في أفلام مارفل.


‎وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فيلم Fantastic Four الجديد كان الجميع مع مفاجأة جديدة وهي عودة روبرت داوني جونيور لعالم مارفل بشخصية جديدة وهي "دكتور دوم" الشرير الأسطوري.


‎دكتور فيكتور دوم اشتهر في مارفل كوميكس منذ عام ١٩٦٢، وهي شخصية تستهدف إعادة النظام إلى البشرية من خلال غزو العالم.

Avengers مارفل الأبطال الخارقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان

بزشكيان: قرار مجلس الأمن لن يثني إيران عن مسارها

سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد