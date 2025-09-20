انتهاء تصوير فيلم Avengers: Doomsday قبل طرحه نهاية 2026

أعلنت تقارير صحفية أن شركة مارفل قد أنهت رسميًا التصوير الأساسي لفيلمها المرتقب Avengers: Doomsday، وذلك بعد ما يقارب خمسة أشهر من العمل المتواصل في مواقع تصوير متعددة.



هذه المرحلة تمثل إنجازًا مهمًا في مسار إنتاج الفيلم الذي يُعد واحدًا من أضخم المشاريع السينمائية القادمة في عالم الأبطال الخارقين.

ورغم اكتمال التصوير الرئيسي، أكدت المصادر أن فريق العمل سيعود لاحقًا لإجراء مشاهد تصوير إضافية تشمل بعض المشاهد الجديدة والمراجعات اللازمة لضمان تقديم الفيلم بأعلى جودة ممكنة، وهي خطوة معتادة في إنتاجات مارفل الضخمة.

الفيلم يأتي كجزء محوري في أحداث Multiverse Saga ويجمع عددًا كبيرًا من شخصيات مارفل الشهيرة، وسط وعود من الاستوديو بأن تكون هذه المغامرة من أكثر الأجزاء طموحًا في تاريخ السلسلة.

من المتوقع أن تكشف مارفل خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحبكة والنجوم المشاركين، مع استمرار ترقب الجماهير للإعلان عن موعد العرض الرسمي للفيلم.



‎وسيُعرض الفيلم لأول مرة في 18 ديسمبر 2026 ثم فيلم “Avengers: Secret Wars أو "المنتقمون: الحروب السرية" وسيعرض في مايو 2027.

‎وكشفت مارفل عن مفاجأة لعشاق سلسلة أفلام الأفينجزر وهي تتعلق بعودة النجم روبرت داوني جونيور لأعمال السوبر هيروز لكن بشخصية جديدة.



‎انتهى روبرت داوني جونيور في وقت سابق من تقديم شخصيته الأسطورية "الرجل الحديدي - Iron man" الذي توفي في نهاية فيلم Avengers End Game وكان هذا بمثابة إعلان توقفه عن المشاركة في أفلام مارفل.



‎وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فيلم Fantastic Four الجديد كان الجميع مع مفاجأة جديدة وهي عودة روبرت داوني جونيور لعالم مارفل بشخصية جديدة وهي "دكتور دوم" الشرير الأسطوري.



‎دكتور فيكتور دوم اشتهر في مارفل كوميكس منذ عام ١٩٦٢، وهي شخصية تستهدف إعادة النظام إلى البشرية من خلال غزو العالم.