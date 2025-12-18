ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا ايقاف قيد لدى الفيفا.

وقف القيد

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا ايقاف قيد لدى الفيفا وعدد القضايا لكل نادي".

وقف قيد الزمالك

وكان قد كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن قرار وقف قيد نادي الزمالك 3 مرات خلال الموسم الحالي يعود بشكل مباشر إلى تراكم مستحقات مدربين سابقين لم يتم سدادها، مؤكدًا أن الأزمة ليست مجرد سوء إدارة لحظي، بل نتيجة تراكمات مالية وإدارية طويلة.

وأوضح عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن فريق الكرة يعاني من تذبذب واضح في المستوى بسبب عدم الاستقرار الإداري والمالي، وهو ما انعكس على النتائج وأثار غضب الجماهير.

وأكد أن مشكلات الزمالك لا تتوقف عند كرة القدم، بل امتدت إلى باقي الألعاب، مشيرًا إلى:

تراجع كبير في مستوى فريق اليد رغم سيطرته على إفريقيا لسنوات.

ابتعاد السلة والطائرة عن المنافسة.

استمرار أزمة أرض أكتوبر دون حلول واضحة حتى الآن.

محاولات لتهدئة الجماهير دون حلول فعلية

وعلّق على تصريحات نائب رئيس النادي هشام نصر حول قرب حل الأزمات، معتبرًا أنها مجرد محاولة لاحتواء غضب الجماهير، خاصة مع فقدان الثقة في المجلس بعد تراجع النتائج في مختلف الألعاب.

رفع القيد مشروط والصفقات مجمّدة

وفي ختام حديثه، أشار عبد الرحيم إلى أن هناك تحركًا داخل النادي لرفع القيد، لكنه ما يزال مشروطًا بتوفير موارد مالية لسداد المستحقات، بينما يبقى ملف الصفقات مجمّدًا في ظل غياب رؤية واضحة من الجهاز الفني.