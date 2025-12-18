قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر مشروع مائي في العالم.. الصين تقترب من بناء ما تصفه الهند بـ"القنبلة المائية"
تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر لقطاع غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني .. اليوم
ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا
دلياني: اقتصاد الإبادة الاسرائيلي ينهش أسسه من الداخل
أخبار التوك شو| مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.. وأحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس
تايوان: الولايات المتحدة بدأت عملية بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار
سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025
تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
رياضة

ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا

خالد طلعت
خالد طلعت

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت  قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا ايقاف قيد لدى الفيفا.

وقف القيد 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا ايقاف قيد لدى الفيفا وعدد القضايا لكل نادي".

وقف قيد الزمالك

وكان قد كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن قرار وقف قيد نادي الزمالك 3 مرات خلال الموسم الحالي يعود بشكل مباشر إلى تراكم مستحقات مدربين سابقين لم يتم سدادها، مؤكدًا أن الأزمة ليست مجرد سوء إدارة لحظي، بل نتيجة تراكمات مالية وإدارية طويلة.

وأوضح عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن فريق الكرة يعاني من تذبذب واضح في المستوى بسبب عدم الاستقرار الإداري والمالي، وهو ما انعكس على النتائج وأثار غضب الجماهير.

وأكد أن مشكلات الزمالك لا تتوقف عند كرة القدم، بل امتدت إلى باقي الألعاب، مشيرًا إلى:

تراجع كبير في مستوى فريق اليد رغم سيطرته على إفريقيا لسنوات.

ابتعاد السلة والطائرة عن المنافسة.

استمرار أزمة أرض أكتوبر دون حلول واضحة حتى الآن.

محاولات لتهدئة الجماهير دون حلول فعلية

وعلّق على تصريحات نائب رئيس النادي هشام نصر حول قرب حل الأزمات، معتبرًا أنها مجرد محاولة لاحتواء غضب الجماهير، خاصة مع فقدان الثقة في المجلس بعد تراجع النتائج في مختلف الألعاب.

رفع القيد مشروط والصفقات مجمّدة

وفي ختام حديثه، أشار عبد الرحيم إلى أن هناك تحركًا داخل النادي لرفع القيد، لكنه ما يزال مشروطًا بتوفير موارد مالية لسداد المستحقات، بينما يبقى ملف الصفقات مجمّدًا في ظل غياب رؤية واضحة من الجهاز الفني.

خالد طلعت الزمالك ايقاف القيد الاهلي

