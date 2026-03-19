رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة الكبرى.. مستجدات الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى تمركز السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد وخاصة سيناء وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خلال الطقس اليوم مما تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء .

نصحت هيئة الأرصاد، المواطنين خلال نشاط الأتربة، بالسير بعيداً عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وأيضا القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بالبقاء فالمنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

وقبل ساعات، رصدت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، خاصة السواحل الشرقية وسيناء ومدن القناة، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

كما ظهرت سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح أحيانًا على المناطق المطلة على شمال وجنوب الصعيد وساحل البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشهدت صباح اليوم، مناطق شمال وجنوب الصعيد ( المنيا - أسيوط- سوهاج) استمرار الرمال المثارة ونشاط الرياح، وأيضا مناطق من (قنا - الأقصر - أسوان - مناطق من خليج السويس - ومحافظة البحر الأحمر).مما تسبب في تدهور ملحوظ فى مستوى الرؤية