بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: أزمات بلا حلول ومطالب بالمحاسبة

وجّه بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة لمجلس إدارة القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما يمر به النادي من أزمات متلاحقة يعكس حالة واضحة من سوء الإدارة وغياب الرؤية.

وأعرب التابعي عن دهشته من استمرار المجلس الحالي في موقعه رغم تكرار الإخفاقات، متسائلًا عن خلفية أعضائه الرياضية وقدرتهم على إدارة كيان بحجم الزمالك.



تساؤلات حول الكفاءة والخبرة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «CBC»، أبدى التابعي استغرابه من أداء المجلس، قائلًا إن المشهد يوحي وكأن الإدارة «قادمة من عالم موازٍ»، في إشارة إلى انفصال القرارات عن الواقع الرياضي. وأكد أن من يتولى قيادة نادٍ كبير يجب أن يكون ملمًا بطبيعة العمل الرياضي ومتطلباته، وهو ما لا يراه متحققًا حاليًا



أزمات متكررة دون حلول

وشدد نجم الزمالك السابق على أن المشكلات داخل النادي تتكرر دون أي حلول جذرية، لافتًا إلى أن الأزمات نفسها ما زالت قائمة، ما يطرح تساؤلات حول جدية الإدارة في التعامل معها. وأشار إلى تناقض واضح يتمثل في التفاوض مع لاعبين جدد رغم وجود إيقاف قيد، معتبرًا ذلك دليلًا على التخبط وسوء التخطيط.

تحميل الإدارة المسؤولية كاملة

وحمل التابعي مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عمّا يمر به الزمالك في الوقت الراهن، مؤكدًا أن تبعات هذه الأزمات تقع على عاتق الإدارة الحالية، إلى جانب جون إدوارد، باعتبارهما أصحاب القرار والمسؤولين عن إدارة الملفات المختلفة داخل النادي



دعوة لوقفة حاسمة وإنقاذ النادي

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين، مشددًا على أن إنقاذ الزمالك وإعادة الاستقرار إلى صفوفه لن يتحقق إلا من خلال قرارات حاسمة، وإدارة تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة النادي نحو بر الأمان.



