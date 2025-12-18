قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
توك شو

تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر لقطاع غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بـ تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.

وكان قد قال ريتشارد شيميرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن هناك قدرًا من الحقيقة في الحديث عن الخلافات المتعلقة بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى الاحتفاظ بحرية كاملة لمواصلة العمليات العسكرية، في حين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحًا في رغبته بإنهاء النزاع واستكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار “شيميرر” خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التقارير الأخيرة تؤكد أن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط مباشرة على نتنياهو لإجباره على وقف الأعمال العدائية، معتبرًا أن الرأي العام الإسرائيلي لن يدعم أي محاولات من جانب نتنياهو لتقويض ترتيبات وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها ترامب داخل إسرائيل مقارنة برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن الرسالة التي يوجهها ترامب إلى نتنياهو واضحة، وهي أن مصلحته تكمن في الانضمام إلى مسار تنفيذ وقف إطلاق النار، وإلا فإنه سيواصل خسارة المزيد من شعبيته والدعم الأمريكي.

وأكد “شيميرر” أن ميزان القوة في هذه المرحلة يميل لصالح الرئيس الأمريكي، موضحًا أن ترامب يحظى بدعم غير مسبوق في إسرائيل، في حين يواجه نتنياهو تحديات سياسية داخلية كبيرة، أبرزها تحميله مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، إضافة إلى قضايا الفساد التي تلاحقه، واحتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.


 

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

