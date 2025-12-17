قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة
القبض على رجل وسيدتين يدفعون رشاوى للناخبين بالمنوفية
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام

غزة
غزة
محمود محسن

مازال الوضع في قطاع غزة يعاني من دمار واسع في البنية التحتية، خاصة شبكات الصرف الصحي، وانتشار النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب تضييق دولة الاحتلال الإسرائيلي الخناق على المواطنين من خلال توسيع مناطق الخطر يومًا بعد يوم، محذرًا من أن ذلك ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض في أنحاء القطاع.

 

جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اللجنة المصرية بدأت مرحلة جديدة من العمل الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، تستهدف نقل المواطنين النازحين من الجنوب والوسط وإعادتهم إلى شمال القطاع ومدينة غزة، بعد أشهر من النزوح القسري الذي فرضته الحرب وما خلفته من تدمير واسع للمنازل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك خلال متابعة ميدانية من مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، أن الشاحنات من المقرر أن تصل خلال وقت قصير حاملة مواطنين نازحين من سكان المناطق الشمالية ومدينة غزة، الذين اضطروا للنزوح جنوبًا ووسطًا نتيجة تدمير منازلهم، ولم يتمكنوا خلال الشهور الماضية من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن اللجنة المصرية تكفلت بتوفير وسائل النقل والشاحنات اللازمة لنقل النازحين، إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الأعباء المعيشية والتكاليف المالية الباهظة المرتبطة بعملية العودة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهد إنساني منظم لإغاثة سكان القطاع.

وتابع، أن اللجنة المصرية ستوفر خيمة لكل عائلة عائدة إلى مدينة غزة، إلى جانب تقديم طرود غذائية وعدد من المستلزمات الضرورية، بما يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل التعقيدات الكبيرة التي يواجهها النازحون على صعيد الغذاء والاحتياجات اليومية، وذلك في إطار توجيهات صادرة عن القيادة السياسية المصرية.

أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
 

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المنخفض الجوي في قطاع غزة كشف عن تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية وهشاشة البنية التحتية التي يعيش في ظلها النازحون، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات باتت في العراء، مع انهيار نحو 90% من مراكز الإيواء، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ خطورة المنخفض الجوي تتزايد مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المواد الأساسية اللازمة للتعامل مع تداعياته، وفي مقدمتها الآليات والمعدات الخاصة بإقامة السدود وشفط وسحب المياه من مراكز الإيواء التي تعرضت للغرق، إضافة إلى منع إدخال الكرفانات والخيام اللازمة بشكل عاجل لاستبدال الخيام البالية والمهترئة، مؤكدًا أن الخيام لا تمثل حلًا حقيقيًا لواقع النزوح والمعاناة، لكنها تبقى احتياجًا ملحًا في ظل الظروف الراهنة.

قوات الاحتلال تبدأ عمليات هدم في بلدة بدو شمال غربي القدس
 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي بدأت عمليات هدم في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة

قطاع غزة الصرف الصحي الأمراض الاحتلال الإسرائيلي تدمير واسع

