قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية: المأساة الإنسانية في غزة تشكل تحدياً أخلاقياً صارخاً

الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية
الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية
الديب أبوعلي

شارك السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة تحت عنوان: "القضية الفلسطينية: التحديات والآفاق".

وتأتي هذه الندوة على هامش الاجتماع التشاوري الذي جمع منظمة التعاون الإسلامي بممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في إطار آلية التنسيق المشتركة لدعم القضية الفلسطينية، والتي اعتمدت بقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024.

وحضر الندوة الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والقناصل العامون بجدة، ومنسوبو الأمانة العامة للمنظمة، إضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين.

وفي كلمته، نقل السفير د. فائد مصطفى تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم الندوة، التي "تعكس عمق الالتزام الجماعي تجاه فلسطين".

كما استعرض السفير مصطفى التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية، مركزاً على المأساة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والتي شملت سقوط آلاف الشهداء والجرحى، ونزوح معظم السكان، وانهيار البنية التحتية الصحية والخدمية، واصفاً الحرب بأنها "ولدت جروحاً عميقة في الوجدان العربي والإسلامي، وتشكل تحدياً أخلاقياً صارخاً للمجتمع الدولي".

وأكد أن هذه المعاناة ليست نتيجة كوارث طبيعية، بل هي ثمرة "سياسات ممنهجة تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.

وتناول السفير الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس، لا سيما حول المسجد الأقصى المبارك، معتبراً أن ما يجري هو “سياسة رسمية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي وفرض وقائع جديدة”، محذر من استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، الذي يمثل "العقبة الأكبر أمام تحقيق حل الدولتين"، وانتقد سياسة فرض الحواجز و"سرقة أموال الشعب الفلسطيني" بهدف تقويض السلطة الوطنية.

وأعلن عن تعاون جامعة الدول العربية مع منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الشقيقة والصديقة في بذل جهود سياسية ودبلوماسية وقانونية مكثفة، بهدف "تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد على دعم الجامعة للمسارات القانونية الدولية، مؤكداً أن توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ليس مجرد عمل حقوقي، بل "واجب قانوني وأخلاقي"، داعياً إلى التعاون الدولي في هذا الإطار، بما في ذلك متابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأشار السفير مصطفى إلى وجود "آفاق واعدة يمكن البناء عليها إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي"، داعياً إلى استثمار "التحول العالمي الإيجابي في الرأي العام تجاه فلسطين"، ودعم حملات التضامن وتعزيز الخطاب الحقوقي والقانوني.

كما شدد على ضرورة وضع "رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة" وبرامج تنمية مستدامة، معتبراً أن "تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية" هو مدخل أساسي لمواجهة التحديات، من خلال دعم الحوار الفلسطيني والمصالحة الحقيقية.

وشملت الندوة كلمات لكل من: حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، والسفير د. عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، وهاني الكاشف، نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى د. عيسى مناصرة، عميد كلية الحقوق بجامعة القدس، ومحمد هادية، الخبير القانوني بشؤون القدس.

فائد مصطفى قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فلسطين جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جدة القضية الفلسطينية قطاع غزة المسجد الأقصى الضفة الغربية الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفركلا جنوب لبنان

السعودية

السعودية .. قرار عاجل بشأن العمالة الوافدة إلى المملكة

ميلوني

ميلوني: روسيا تقدم مطالب "غير معقولة" في محادثات السلام مع أوكرانيا

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد