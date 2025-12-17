تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة على عدد من خطوط السكة الحديد بسبب أعمال التطوير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حركة القطارات تشهد، تأخيرات متوقعة تصل إلى 90 دقيقة على عدد من الخطوط، وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات إنشائية وأعمال تطوير شاملة بعدة مواقع على الشبكة.

وأوضحت الهيئة أن التأخيرات تأتي نتيجة أعمال الصيانة والتحديث الجارية على السكك والمحطات ونظم الإشارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة

وتشمل التأخيرات المتوقعة عددًا من الخطوط الرئيسية، من بينها: القاهرة/طنطا، طنطا/الإسكندرية، القاهرة/أسيوط، أسيوط/أسوان، بنها/بورسعيد، طنطا/المنصورة/دمياط، وقليوب/شبين القناطر/الزقازيق/المنصورة، وفقًا لما أعلنته الهيئة.

وأكدت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مشددة على اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل زمن التأخير، بما يحقق التوازن بين انتظام التشغيل وسلامة الركاب.

وفي سياق متصل، خرجت إحدى عربات القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن مسارها، أثناء توقفه بمحطة الحامول بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي إصابات، حيث جرى التعامل الفوري مع الموقف وإعادة الحركة بصورة آمنة.