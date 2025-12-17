قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة على عدد من خطوط السكة الحديد بسبب أعمال التطوير

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حركة القطارات تشهد، تأخيرات متوقعة تصل إلى 90 دقيقة على عدد من الخطوط، وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات إنشائية وأعمال تطوير شاملة بعدة مواقع على الشبكة.

وأوضحت الهيئة أن التأخيرات تأتي نتيجة أعمال الصيانة والتحديث الجارية على السكك والمحطات ونظم الإشارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة

وتشمل التأخيرات المتوقعة عددًا من الخطوط الرئيسية، من بينها: القاهرة/طنطا، طنطا/الإسكندرية، القاهرة/أسيوط، أسيوط/أسوان، بنها/بورسعيد، طنطا/المنصورة/دمياط، وقليوب/شبين القناطر/الزقازيق/المنصورة، وفقًا لما أعلنته الهيئة.

وأكدت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مشددة على اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل زمن التأخير، بما يحقق التوازن بين انتظام التشغيل وسلامة الركاب.

وفي سياق متصل، خرجت إحدى عربات القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن مسارها، أثناء توقفه بمحطة الحامول بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي إصابات، حيث جرى التعامل الفوري مع الموقف وإعادة الحركة بصورة آمنة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات تأخيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

فورد

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد