السكك الحديد تعتذر عن تأخيرات على خط القاهرة – الإسكندرية بسبب أعمال صيانة بعد حادث طوخ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية، وذلك نتيجة استمرار أعمال الصيانة والإصلاح الناتجة عن حادث سقوط بعض الحاويات الفارغة بين طوخ وسندنهور.

وأوضحت الهيئة أن تأخيرات القطارات نجمت عن استخدام طرق بديلة وتشغيل الخط الطالع مفردًا لمسير القطارات في الاتجاهين، مؤكدة حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير السلامة على خطوط السكك الحديدية حرصًا على أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة حتى انتهاء الأعمال الجارية.

تفاصيل الحادث

وقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من قطار بضائع أثناء مروره بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية في ليلة الاثنين الماضية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية محدودة، تضمنت تضرر بعض المنازل الملاصقة لموقع السكة الحديد وسقوط أجزاء من الحوائط، إلى جانب تلف بعض الفلنكات والخطوط على الشريط الحديدي.

على الفور، تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية للتعامل مع الحادث، وتم استعادة حركة القطارات تدريجيًا مع استمرار أعمال الصيانة لضمان سلامة التشغيل.