توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025
لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اجتماع لمتابعة تصدير العقار.. مدبولي: حريصون على دعم القطاع باعتباره قاطرة للنمو

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

وقال مدبولي "في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات، وحرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية المعنية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات".

وأضاف "أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة"، منوهًا بأن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

 توسع كبير يشهده قطاع التشييد والبناء

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع المقاولين، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حاليًا تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

وبدوره..أوضح الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين. 

الدكتور مصطفى مدبولي التطوير العقاري النمو الاقتصادي

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

محمد صلاح وحسام حسن

فيفا يكشف تفاصيل تصويت محمد صلاح وحسام حسن في جوائز ذا بيست 2025

محمد صلاح

كيف صوّت خماسي ليفربول لمحمد صلاح في جوائز ذا بيست 2025؟

إمام عاشور

تعليق غير متوقع من إعلامي زملكاوي على أداء إمام عاشور أمام نيجيريا

بالصور

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

