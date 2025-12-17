كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يواصل تحركاته القوية في سوق الانتقالات، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء بصفقات محلية أو أجنبية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "cbc"، إن المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي بنسبة تصل إلى 80%.

وأوضح شبانة أن النادي السويدي طلب الحصول على 3 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب، في حين رفع الأهلي عرضه إلى 2.5 مليون دولار، مع استمرار المفاوضات بين الطرفين لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وأوضح أن يوسف بلعمري سيخضع للكشف الطبي في المغرب، على أن يستكمله في القاهرة، مؤكدًا أن الصفقة تمت مقابل 650 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا لضم حامد حمدان، ونجح في الحصول على موافقة اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح أن نادي بتروجت سيعقد اجتماعًا مع حامد حمدان غدًا، لحسم موقفه النهائي من الرحيل، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 25 مليون جنيه، إلى جانب إعارة اللاعب أحمد رضا لمدة موسم ونصف.

واختتم شبانة تصريحاته بالكشف عن أن الأهلي تواصل مع نادي سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع أحمد هاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ضمن صفقة تبادلية تشمل انتقال عمر كمال وأحمد بيكهام، بالإضافة إلى لاعب ثالث، يجري الاتفاق عليه بين الطرفين.