أرقام صادمة تهز أمريكا .. 23 مليار دولار تكلفة حرب ترامب على إيران حتى الآن

كشف عضو مجلس النواب الأمريكي جيم ماكجوفرين، عن تكلفة الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وأكد السيناتور الديمقراطي، أن الحرب المتهورة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران أهدرت قرابة 23 مليار دولار حتى الآن.

وأوضح ماكجوفرين عبر حسابه بمنصة “إكس”: إلى أن ذلك المبلغ "يفوق صندوق إغاثة الكوارث التابع لإدارة الطوارئ الفيدرالية" في الولايات المتحدة.

ووجّه عضو مجلس النواب الأمريكي؛ ترامب بأنه "يُفضل الحرب في الشرق الأوسط على إبقاء الأمريكيين في أمان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد ترامب، دعم الولايات المتحدة، لدول الخليج وإدانته للهجمات الإيرانية.

وتلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا من ترامب، وجرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.