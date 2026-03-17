ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

كشف الناقد الرياضي خالد علي عن تحركات قوية داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم الخط الأمامي للفريق قبل المرحلة المقبلة.

وكتب خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "النادي الأهلي قرر زيادة ميزانية المهاجم المنتظر وضخ مبلغ مالي كبير ليتمكن من ضم لاعب مميز بالمواصفات التي يصبو إليها الجهاز الفني ومسؤولو قطاع الكرة، لكي يحدث الفارق بشكل ملحوظ ويظهر تأثيره سريعًا على أداء الفريق ونتائجه".

وخسر فريق الأهلي من الترجي التونسي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما باستاد حماد العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب السبت المقبل باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم