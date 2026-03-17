ضربة جديدة للأهلي.. تأكد غياب ثنائي الدفاع أمام الترجي في موقعة الحسم الأفريقية

تلقى الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي، بعدما تأكد غياب الثنائي ياسين مرعي وكريم فؤاد عن حسابات الفريق في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي غياب اللاعبين بسبب استمرار خضوعهما لبرامج تأهيلية للتعافي من الإصابة، حيث يواصل ياسين مرعي برنامجه العلاجي بعد إصابته في العضلة الضامة، فيما يستمر كريم فؤاد في تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الإياب الحاسمة أمام الترجي في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مرتقب يقام بدون حضور جماهيري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير الأهلي بالإيقاف، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتعويض خسارته في لقاء الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مع المتأهل من مباراة صن داونز و**الملعب المالي** في الدور نصف النهائي.