موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في إياب الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الكونغولي بنتيجة 1-1 مما يجعل أسهم الفارس الأبيض كبيرة لحسم التأهل في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.