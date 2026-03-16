مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب .. قرار رسمي في الزمالك لهذا السبب

كشف الإعلامي احمد حسن عن صرف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك مكافأة للاعبين الصاعدين في الفريق الاول.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ممدوح عباس يصرف 50 ألف جنيه شهريا للاعبين الصاعدين في الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري



يعود فريق الزمالك للتدريبات غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة بدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية أمام أوتوهو الكونغولي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من رحلة الكونغو الصعبة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.