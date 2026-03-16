الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة أوتوهو بالكونفيدرالية

يعود فريق الزمالك للتدريبات غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة بدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية أمام أوتوهو الكونغولي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من رحلة الكونغو الصعبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.