المنطقة الحمراء.. كشف مخطط إسرائيلي خطير في جنوب لبنان

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إسرائيل توسّع "المنطقة الحمراء" في جنوب لبنان، وهي منطقة تتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن للسكان العودة إليها.

المنطقة الحمراء في جنوب لبنان

وأفادت مصادر من جنوب لبنان للصحيفة بتوسيع "المنطقة الحمراء" لتشمل منطقة النبطية، المتاخمة لـ"الخط الأصفر".

وزعمت المصادر أن المنطقة الحمراء تمتد على مساحة تزيد عن 35 كيلومتراً، ويصل عمقها إلى حوالي 25 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية. ووفقاً للتقرير، تضم المنطقة عشرات القرى التي أصبحت عرضة للغارات أو أوامر الإخلاء، مما أدى إلى موجات نزوح إضافية.

وأمس الخميس، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن ضابطاً وجندياً في الجيش أُصيبا بجروح متوسطة جراء غارة جوية بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم إجلاء الضابط والجندي، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلتيهما، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، زاعماً أنه استهدف دبابتين في بنت جبيل بطائرات مسيرة مفخخة.