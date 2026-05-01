أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

أعلنت الأرصاد السعودية، يوم الجمعة عن تفاصيل حالة الطقس في المملكة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

حالة الطقس في السعودية

وأضاف المركز السعودي للأرصاد، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار المركز السعودي للأرصاد في بيانه، إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.