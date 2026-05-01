صواريخ تحت الأرض.. تحركات سرية من إيران استعدادا لانهيار الهدنة مع أمريكا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمّه ومصدرين مطلعين آخرين، أن إيران تستعد في الأيام الأخيرة لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك من خلال استخراج صواريخ وذخائر أخرى مدفونة تحت الأرض أو تحت الأنقاض.

وأفاد التقرير أن واشنطن خلصت إلى أن طهران ترغب في الاستعداد لاستئناف هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ بسرعة في حال استئناف الحرب.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُقرر خلال الأيام القليلة المقبلة كيفية المضي قدمًا، بعد أن أُطلع أمس على الخيارات العسكرية المتاحة.

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب قراره بشأن المسار خلال الأيام القادمة، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقال مسؤولٌ في البيت الأبيض إن زيارة ترامب المُقررة في منتصف مايو إلى الصين، التي تربطها علاقات بإيران، تُعد من بين العوامل التي تُؤثر على قراره في ظل دراسته للخيارات المتاحة بشأن إيران.

وأضاف المسؤول أن زيارته إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي سبق تأجيلها مرةً واحدة بسبب الحرب في إيران، تُمثل "أولوية"، وأن البيت الأبيض لا يرغب بتأجيلها مرةً أخرى.

وبدأت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير، وقد أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.