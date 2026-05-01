ولي العهد السعودي يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والده.

وقال ولي العهد السعودي : "تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء كمال مدبولي -رحمه الله- ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والعلمي، توفى اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وُلد اللواء كمال مدبولي في 11 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية ضمن سلاح المدفعية، ليصبح أحد قادة هذا السلاح الاستراتيجي بالقوات المسلحة.