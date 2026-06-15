ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر

تتجه الأنظار قبل مواجهة منتخب مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفريقيت بكأس العالم 2026 نحو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي باعتباره أحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الشياطين الحمر إلا أن خطورة المنتخب البلجيكي لا تتوقف عند جناحه السريع فقط.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

وارتفعت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم2026، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن قنوات مجانية تنقل مبارايات كأس العالم، وعلى رأسها القناة الجزائرية والمغربية.

تقام أولي مباريات دور المجموعات في كأس العالم بين مصر وبلجيكا اليوم علي ملعب استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويبرز لياندرو تروسارد نجم منتخب بلجيكا وآرسنال الإنجليزي كواحد من أخطر اللاعبين المنتظر ظهورهم أمام الفراعنة بعدما قدم موسماً قوياً مع فريقه الإنجليزي وأسهم في العديد من الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ومن المنتظر أن تشهد الجبهة اليسرى لمنتخب مصر اختباراً صعباً في ظل التحركات المستمرة لتروسارد وقدرته على الاختراق وإنهاء الهجمات خاصة أنه يعد من أكثر لاعبي بلجيكا فاعلية داخل منطقة الجزاء.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني على خبرات أحمد فتوح في التعامل مع المواجهات الكبرى بعدما ظهر بصورة مميزة أمام عدد من الأجنحة أصحاب السرعات والمهارات العالية في مباريات سابقة.

ولا تقتصر مصادر الخطورة البلجيكية على الأطراف فقط إذ يبرز يوري تيليمانس كأحد أهم عناصر خط الوسط بفضل قدرته على التحكم في إيقاع اللعب والتسديد من المسافات البعيدة وهو ما يفرض على لاعبي المنتخب المصري تضييق المساحات أمامه ومنعه من الحصول على الحرية الكافية.

كما يمتلك المنتخب البلجيكي مجموعة أخرى من العناصر المميزة القادرة على صناعة الفارق من بينها أليكسيس ساليمايكرس ما يجعل مهمة الفراعنة في الحد من خطورة المنافس تتطلب تركيزاً كبيراً طوال أحداث اللقاء.



ويسعى منتخب مصر لتحقيق بداية إيجابية في كأس العالم 2026 عندما يواجه بلجيكا مساء اليوم في مباراة ينتظر أن تشهد صراعاً تكتيكياً قوياً بين المنتخبين لحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.