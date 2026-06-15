صحيفة إسبانية تشيد بالفراعنة قبل مواجهة بلجيكا: لديهم ثلاثي هجومي مرعب

سلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على قوة منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن الفراعنة لا يعتمدون على محمد صلاح وحده.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر يمتلك ثنائيًا هجوميًا مميزًا بجانب صلاح، يتمثل في عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، اللذين يملكان قدرات تهديفية كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

كما أشادت «ماركا» بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، موضحة أن المدير الفني نجح في قيادة الفراعنة لعبور التصفيات دون أي هزيمة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، فيما لعب محمد صلاح دورًا بارزًا بتسجيله 9 أهداف خلال المشوار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح لا يزال الملهم الأول داخل صفوف منتخب مصر، وأن موسمه المتقلب مع ليفربول لم يؤثر على مكانته الكبيرة بين زملائه أو جماهير الفراعنة، حيث يظل القائد الأبرز وصاحب التأثير الأكبر داخل المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين، على ملعب لومن فيلد، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا مصر وبلجيكا، في المجموعة السابعة من كأس العالم، رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيران.



