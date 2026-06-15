طارق يحيي: تشكيل منتخب مصر المسرب أمام بلجيكا في منتهي الخطورة فنياً

علق طارق يحيي ، لاعب المنتخب الوطني السابق، علي التشكيل الذي تم تسريبه، والذي كشف عن ملامح العناصر التي ينوي حسام حسن المدير الفني للمنتخب ، الإعتماد عليهم في مواجهة بلجيكا، التي ستقام في العاشرة مساء اليوم، بولايه سياتل الأمريكية، في أول مشوار منتخب " الفراعنة" بكأس العالم

وقال طارق يحيي في تصريحات لبرنامج " لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعه ميجا اف ام ، ان التفكير في اللعب بالثلاثي مهند لاشين و مروان عطية وامام عاشور في غايه الخطورة علي المستوي الفني أمام بلجيكا.

وأكد أنه يجب إحكام السيطرة في خط الدفاع باللعب بالخماسي ، أحمد فتوح وحمدي فتحي و محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ، من أجل فرص رقابه صارمة علي هجوم بلجيكا الذي سيشكل ازعاجا عن طريق جيرمي دوكو و تروسارد .

وواصل حديثه أن المباراة في حال إدارتها فنياً بشكل جيد سيخرج المنتخب بنتيجه إيجابية، ومن الممكن ان يخطف الفوز عن طريق استغلال سرعات صلاح ومرموش في عملية التحول من الدفاع للهجوم.