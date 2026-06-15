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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيكو.. الورقة الرابحة في حسابات حسام حسن أمام بلجيكا بكأس العالم

زيكو
زيكو
منتصر الرفاعي

مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى مصطفى "زيكو" باعتباره أحد أبرز الأوراق الهجومية التي قد يعتمد عليها المدير الفني حسام حسن خلال اللقاء.

تألق لافت يعزز فرص المشاركة

دخل زيكو حسابات الجهاز الفني بقوة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، حيث نجح في هز الشباك مرتين وقدم أداءا مميزا أكد جاهزيته للمشاركة في المباريات الكبرى.

سلاح هجومي لتغيير مجريات اللقاء

وينظر إلى اللاعب داخل معسكر المنتخب باعتباره أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق بفضل سرعته وتحركاته الفعالة وقدرته على استغلال المساحات ما يجعله خيارا مهما على دكة البدلاء حال احتاج المنتخب المصري إلى دعم هجومي أمام الدفاع البلجيكي.

هل يكرر زيكو سيناريو جدو؟

ويستحضر ظهور زيكو مع المنتخب ذكريات محمد ناجي "جدو" في كأس الأمم الأفريقية 2010،ط عندما لعب دور "الورقة الذهبية" وساهم بأهداف حاسمة قادت المنتخب للتتويج باللقب.

وبين تجربة جدو التاريخية وطموحات زيكو الحالية يبقى السؤال مطروحا: هل ينجح نجم الفراعنة في لعب دور البطل الخفي وصناعة الفارق أمام بلجيكا في أولى مباريات مصر بالمونديال؟

صلاح يقود أحلام الفراعنة في المونديال

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا مع الاعتماد على خبرات القائد محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

ويأمل الفراعنة في استغلال مباراة اليوم لتوجيه رسالة قوية لمنافسيهم في المجموعة السابعة وتحقيق انطلاقة مثالية تعزز من فرصهم في بلوغ الأدوار الإقصائية.

زيكو منتخب مصر حسام حسن كأس العالم منتخب بلجيكا جدو

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