أخبار العالم

اقتصاد منهار وشوارع خاوية.. شمال إسرائيل يتحول إلى منطقة أشباح والملاجئ في كل زاوية

ناصر السيد

نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تقريرا حول الأوضاع في مدينة كريات شمونة الواقعة شمال دولة الاحتلال، مؤكدة أن المدينة تعاني من الهجمات التي يشنها حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

الحرب بين حزب الله وإسرائيل

وتجدد القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، في مستهل مارس الماضي، بعد يومين من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك ضد إيران.

كريات شمونة المدينة الميتة

ووصفت "تايمز أوف إسرائيل" كريات شمونة بـ"المدينة الميتة"، موضحة أنها تكبدت معاناة كبيرة على مدار أكثر من عامين من الحرب.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن بعض المناطق التجارية أغلقت بالكامل تقريبًا بسبب قلة الزبائن، وأُقيمت ملاجئ مؤقتة للصواريخ في كل زاوية شارع تقريبًا، لتوفير ملاذ طارئ عندما لا تمنح صفارات الإنذار السكان سوى 15 ثانية للاحتماء من صواريخ حزب الله. 

صواريخ حزب الله تدك شمال إسرائيل

وأشارت إلى أن جولة القتال الأخيرة في مارس وأبريل، والتي توقفت مؤقتًا بفضل هدنة هشة حتى كتابة هذه السطور، تسببت في بعض الأضرار الجديدة، بعيدًا عن قطاع إسرائيل لكن إصلاح الأضرار التي لحقت بحياة السكان، والاقتصاد المحلي، سيستغرق وقتًا أطول بكثير.

وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من 900 يوم على هجوم 7 أكتوبر 2023، وبعد جولات متكررة من القتال على طول الحدود الشمالية، لا يزال التعافي في شمال إسرائيل متفاوتًا. 

الانهيار الاقتصادي في إسرائيل

ومن بين 104 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا كانت تعمل في الجليل قبل الحرب، لم ينجُ منها سوى ثلاث شركات، إذ تشتتت الكوادر البشرية في أنحاء إسرائيل وفقدت تركيزها، كما أشار نوعام جوزيف، رئيس مركز مارغاليت ستارت أب سيتي جليل للابتكار، الذي يسعى لتمثيل مصالح التكنولوجيا في المنطقة.

وتعهدت حكومة الاحتلال باستثمار مليارات الشواكل في إعادة تأهيل المنطقة، إلا أن السكان المحليين يقولون إنهم لم يلمسوا أثراً لهذا الاستثمار حتى الآن. 

اقتصاد منهار شوارع خاوية شمال إسرائيل منطقة أشباح كريات شمونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

ترشيحاتنا

قطار

مصرع أب ونجله في حادث قطار بأسيوط

الشاب الراحل بالغربية

وفاة شاب أثناء صلاة الفجر داخل مسجد بزفتى

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من زوجها بالمنوفية

بالصور

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد