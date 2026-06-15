وفد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يزور المنوفية للتعريف بآليات تقييم المشروعات

استقبل اليوم اللواء عبدالله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية بديوان عام المحافظة، وفد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، للتعريف بالمبادرة في دورتها الرابعة وأهدافها ومعايير وآليات تقييم المشروعات، بما يسهم في تشجيع الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

كما شهد المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد فعاليات اللقاء التعريفي الذي نظمته المبادرة، بمقر مركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم، بحضور عدد من الجهات المختصة.

وقد تناول اللقاء استعراض أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتعريف بفئات المشروعات المستهدفة، ومعايير وآليات التقييم، فضلًا عن شرح خطوات التقديم والمشاركة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المبادرة وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات المتميزة على المنافسة وتقديم نماذج ناجحة تسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ على أرض المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية تحفيز الشباب ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الفني والتدريبي للمشاركين من خلال تنظيم لقاءات تعريفية وورش عمل ، وتوفير متابعة مستمرة للمشروعات من مرحلة الفكرة حتى التقديم .