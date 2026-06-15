إصابة شخص في تصادم تريللا مع سيارة ربع نقل محملة بالعنب في المنوفية

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة نقل تريللا مع سيارة ربع نقل محملة بالعنب علي طريق شبين الكوم قويسنا.

وفوجي الأهالي أثناء تواجدهم علي طريق شبين الكوم قويسنا بوقوع حادث تصادم أدي إلي سقوط السيارة ربع نقل المحملة بالعنب إلي أرض زراعية وانقلاب حمولتها.

وتبين أن التصادم جاء بين سيارة تريللا بمقطورة وأخري ربع نقل محملة بالعنب.

ونتج عن التصادم إصابة شخص وتم نقله إلي المستشفي وتبين أنه من ابناء طلخا محافظة المنصورة وأصيب في الحادث وتم نقله إلي المستشفي لاجراء الإسعافات الأولية.

وتم رفع آثار الحادث لمنع إعاقة حركة المرور وتم رفع العنب من الأرض وإعادة الحمولة إلي السيارة.