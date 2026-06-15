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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح أعمال توسعة وتطوير مدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام عفيفي الثانوية بميت القصري باستثمارات 10 ملايين جنيه

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

إستكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية بإفتتاح أعمال توسعة وتطوير مدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام عفيفي الثانوية بقرية ميت القصري بمركز ومدينة قويسنا ، بإستثمارات 10 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتوفير بيئة ملائمة للطلاب لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ،  المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  حسن الشامي وكيل مديرية التربية والتعليم ،   هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ،  زهران برسيم مدير إدارة قويسنا التعليمية.

ووسط حالة من الفرحة ، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة حيث إستقبله عدد من طلاب المدرسة بالأناشيد الوطنية والفقرات الفنية ، وإستمع لشرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة حول أعمال التوسعة والتي تضمنت إنشاء جناح جديد بالمدرسة بطاقة 9 فصول دراسية إلي جانب أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة ، وتفقد المحافظ عدداً من الفصول الدراسية والمعمل ، مؤكداً علي أن القيادة السياسية تولي إهتماماً بالغاً بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وأشار المحافظ إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة ، مشيراً إلي أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

كما فاجأ محافظ المنوفية وحدة صحة الأسرة بميت سراج بمركز ومدينة قويسنا للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة ، وذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة ، للإطمئنان علي الحالة العامة وتعزيز الانضباط الإداري وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.

حيث تفقد محافظ المنوفية عيادات الباطنة والتطعيمات  والصيدلية ، للاطمئنان على الحالة العامة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، فيما استفسر المحافظ على حجم التردد على العيادات ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على ألية منظومة العمل وحجم القوة البشرية بالوحدة، موجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم أوجه الدعم والرعاية  الطبية اللازمة  للمرضى لتخفيف العبء عن كاهلهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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