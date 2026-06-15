ضبط كميات من الألوان الصناعية غير المصرح باستخدامها في محلات العصائر بالمنوفية

شن حي غرب شبين الكوم في محافظة المنوفية حملة مكبرة برئاسة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم رافقه الشافعي محمد نائب رئيس الحي بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية مكتب الأغذية، بحضور الدكتور علي خلف الله رئيس مكتب الأغذية، الدكتور أحمد عشماوي مفتش أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية.

استهدفت محلات العصائر بشارع الجلاء البحري.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الألوان الصناعية غير المصرح باستخدامها بأحد المحلات، تقدر بحوالي 4 كيلو جرامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 9 محاضر اشتراطات صحية للمخالفين، إلى جانب سحب 4 عينات من المنتجات المعروضة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد حي غرب شبين الكوم استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.