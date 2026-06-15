محافظ المنوفية يفتتح ملاعب كرة القدم بدكما وزوير

استمراراً لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي ، ووسط فرحة الأهالى ، افتتح اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المشروعات الرياضية الجديدة والتي تجسد رؤية الدولة في دعم البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، حسن بدر وكيل الشباب بالمديرية ، المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث افتتح محافظ المنوفية ملعب كرة القدم الثمانى بدكما بتكلفة 1,5 مليون جنية ، وازاح الستار عن اللوحة التذكارية ، واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير المديرية عن حجم الأعمال المنفذة في الملعب ، حيث تم الإنتهاء من جاهزية الملعب وجارى استكمال باقى الأعمال للمبنى الإدارى ووحدة خلع الملابس خلال الخطة الجديدة .

كما افتتح محافظ المنوفية أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي بقرية زوير على مساحة 1500 م2 ، بإستثمارات 800 ألف جنيه ، حيث أزاح الستار عن الملعب الخماسي والذى تم تطويره وفق أحدث المواصفات الفنية والتي شملت رفع كفاءة أرضية الملعب وتطوير المرافق والخدمات الملحقة بهدف توفير بيئة رياضية آمنة ومجهزة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ، تأتى هذه المشروعات ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تخدم أبناء القرى والمراكز ويعزز دور وزارة الشباب والرياضة كمحور أساسي لبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية .

وعقب الأفتتاح ، استمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوى الأهالي ووجه بعقد لقاء بهم بمكتبه بالديوان العام لبحث مطالبهم واتخاذ اجراءات عاجلة حيالها ، هذا وقد أعرب الأهالى عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ، مثمنين جهوده الملموسة في متابعة المشروعات الخدمية والتنموية وتذليل العقبات وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين للإستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة .

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير المنشآت الرياضية لاستثمار طاقات الشباب وتوفير متنفس حضاري يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المنوفية .