المنوفية.. افتتاح الحملة الميكانيكية بالماي باستثمارات 6 مليون جنيه

تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ120، وبالتزامن افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الحملة الميكانيكية بالماي بشبين الكوم بجملة استثمارات 6 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة العمل بالحملات الميكانيكية وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، مدير الادارة الفنية بالديوان العام.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية وتفقد المبنى الإداري واستمع لشرح مفصل عن مكونات المشروع والذي يضم مظلة حديدية مجهزة لاستيعاب المعدات والمركبات، بالإضافة إلى مخزن لخدمة أعمال التشغيل والصيانة، ودورات مياه، فضلاً عن تنفيذ أعمال الموقع العام وشبكات الكهرباء وتركيب منظومة كاميرات مراقبة لتعزيز عوامل التأمين والمتابعة، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين ودعم كفاءة أداء المعدات والحفاظ عليها بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الافتتاح، أكد المحافظ على أهمية المشروع في دعم خدمات التشغيل موجهاً بالصيانة الدورية للمعدات ومتابعة الحالة الفنية لها ، ومشدداً بضرورة الحفاظ على مكونات المشروع وضمان استدامة تشغيله وتعزيز البنية التحتية. وأستمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين موجهاً رئيس المدينة بالفحص الفوري ووضع الحلول المناسبة لها.

وخلال جولته فاجأ محافظ المنوفية الوحدة البيطرية بالماي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على حجم الاداء ومدى تقديم الخدمة بالشكل الأمثل ، واستمع لشرح مفصل عن ألية العمل ونوعية الخدمات المقدمة ، مكلفاً مدير مديرية الطب البيطري بالمرور الدوري لكافة المنشآت البيطرية لمتابعة مستوى الخدمة وحجم الأداء وتلافي أي سلبيات ، موجهاً بإعداد حصر شامل لكافة المنشآت البيطرية بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة العامة لها تمهيداً لتطويرها ورفع كفاءتها.

فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتواجد الميداني والاستماع لشكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها في ضوء اللوائح والقوانين ، وكذا المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة بنطاق المركز ، مشدداً بالمتابعة المستمرة للحالة التشغيلية لسوق الماي النموذجي على أرض الواقع وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستفادة القصوى وتعظيم الموارد الذاتية.

وأكد محافظ المنوفية، على استمرار جولاته الميدانية للوقوف على حجم أداء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة كافة المشروعات التنموية والخدمية لتذليل كافة المعوقات وتقديم أوجه الدعم ودفع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرضية بشتى القطاعات.