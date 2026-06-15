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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يهنئ أوائل الإعدادية الأزهرية هاتفيا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي 2025 / 2026 لتقديم التهنئة لهم بمناسبة تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة معربا عن اعتزازه بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد والاجتهاد الذي بذلوه طوال العام الدراسي.

وأكد المحافظ خلال اتصالاته أن التفوق العلمي يمثل الطريق الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق الطموحات مشيدا بما حققه الطلاب من تميز وإنجاز يعكس روح الالتزام والمثابرة والإصرار على النجاح مشيرا إلى أن هذه النتائج المشرفة تمثل مصدر فخر لأسرهم ولمحافظة الشرقية وللأزهر الشريف.

وأكد محافظ الشرقية أن قائمة الأوائل الطالبة ضمت كل من غادة عاطف محمد سالم التي حصلت على المركز الأول بمجموع 510 درجات تلتها مجموعة من الطلاب في المركز الثاني مكرر بمجموع 509 درجات وهم جنا سعيد السيد محمد وسما عبد الجواد محمود ومحمد أحمد نظمي السيد ومريم خالد سليمان بينما جاء في المركز السادس مكرر عدد من الطلاب بمجموع 508 درجات في صورة تعكس تقاربا كبيرا في مستويات التفوق بين الطلاب الأوائل.

حرص محافظ الشرقية على تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية من ذوي الهمم من الطلاب المكفوفين مؤكدا تقديره الكبير لإرادتهم القوية وقدرتهم على تجاوز التحديات وتحقيق النجاح والتفوق رغم الصعوبات.

وشملت قائمة أوائل ذوي الهمم الطالبة آلاء محمد عبد الكريم بمجموع 462 درجة والطالبة مريم السيد جميل بمجموع 458 درجة والطالبة صباح سالم محمد بمجموع 445 درجة والطالبة رحمه محمود متولي بمجموع 442 درجة.

وقال محافظ الشرقية إن تفوق أبناء الأزهر الشريف يعكس نجاح الرسالة التعليمية والتربوية التي تضطلع بها المؤسسة الأزهرية العريقة في إعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة وتتحلى بالقيم والأخلاق الرفيعة مؤكدا أن الأزهر الشريف يواصل أداء دوره الوطني في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأضاف المحافظ أن النجاحات المتتالية التي يحققها طلاب الأزهر تعكس حجم الجهد المبذول داخل المعاهد الأزهرية وحرص القائمين عليها على توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والإبداع مؤكدا أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان سيظل الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أفضل للوطن.

ووجه محافظ الشرقية تحية تقدير واعتزاز لأولياء أمور الطلاب الأوائل مؤكدا أن هذا النجاح لم يأت من فراغ بل كان ثمرة سنوات من الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة وغرس قيم الاجتهاد والانضباط في نفوس أبنائهم مشددا على أن الأسرة الواعية تظل الشريك الأول في صناعة النجاح وبناء أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات.

الشرقية محافظ الشرقية بمنطقة الشرقية الشهادة الإعدادية

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