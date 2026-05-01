استطلاع: تراجع نتنياهو وصعود منافسيه بسباق رئاسة الحكومة

كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع موقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة، مقابل صعود لافت لمنافسَيه نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، اللذين أظهرا تفوقًا عليه في مؤشرات الأهلية لتولي المنصب.



وبحسب الاستطلاع، يتقدم بينيت بنسبة 46% من حيث القبول كرئيس وزراء، مقابل 41% لنتنياهو، فيما يتفوق آيزنكوت أيضًا بنسبة 44% مقابل 42%. كما أظهرت النتائج تقاربًا كبيرًا بين بينيت وآيزنكوت عند المقارنة المباشرة، مع نسبة كبيرة من المترددين.



سياسيًا، أشار الاستطلاع إلى أن التحالفات الجديدة، رغم أنها قد تعزز حجم بعض الأحزاب، لا تزال غير كافية لتأمين أغلبية حاسمة داخل الكنيست، إذ لم يتمكن أي معسكر من تجاوز عتبة الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة.



كما لفتت النتائج إلى استمرار حالة الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي بشأن التحالفات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بموقع آيزنكوت، بين الانضمام لتحالفات قائمة أو خوض السباق بشكل مستقل.



ويعكس هذا الاستطلاع مشهدًا سياسيًا مضطربًا، مع تراجع هيمنة نتنياهو التقليدية، وصعود بدائل قد تعيد رسم خريطة السلطة في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.