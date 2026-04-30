أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو ضرورة الاكتفاء بضربات "جراحية" في لبنان

أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة الاكتفاء بتنفيذ ضربات “جراحية” في لبنان، بدلًا من الانخراط في عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وبحسب التقرير، فإن هذا التوجيه يعكس توجّهًا أمريكيًا نحو ضبط وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع الحرص على تحقيق أهداف محددة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تمتد تداعياتها إلى نطاق إقليمي أوسع.

تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة، تقوم على دعم حق إسرائيل في الرد على التهديدات، مع تجنّب تصعيد قد يؤدي إلى حرب مفتوحة على الجبهة اللبنانية. ويُنظر إلى مصطلح “الضربات الجراحية” بوصفه دلالة على عمليات محدودة تستهدف مواقع محددة بدقة، بهدف تقليل الخسائر الجانبية وتفادي توسع رقعة النزاع.

يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة على الحدود اللبنانية، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الضغوط الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد. كما يعكس الدور الأمريكي المستمر في التأثير على مسار العمليات العسكرية عبر قنوات التنسيق مع حلفائها.