قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف حاد.. هيئة الرعاية الصحية تكشف تطورات حالة محمد ورزبان داخل العناية المركزة
قبل مواجهة بلجيكا.. أحمد موسى: ثقة كبيرة في المنتخب.. واستعدادات خاصة لانطلاق مشوار المونديال
جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت
تأجيل محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية لـ 19 سبتمبر
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح
رئيس الوزراء يفتتح غدًا الاثنين المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بمركز المنارة
طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة
ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال
التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح غدًا الاثنين المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بمركز المنارة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مساء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.

الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي مركز المنارة إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية فض التشابكات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الحرب الأمريكي: إيران يمكنها استئناف تصدير النفط فور توقيع اتفاق مع واشنطن

لقاء عسكري أردني أمريكي في عمان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

لقاء عسكري أردني أمريكي في عمان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

ليفربول يعرض عقدًا لعدة سنوات على لاعب الوسط الواعد هايدن موراي-هولم

ليفربول يعرض عقدا لعدة سنوات على لاعب الوسط الواعد هايدن موراي-هولم

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد