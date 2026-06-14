بمكونات اقتصادية.. حضري بيتزا التونة بخطوات بسيطة

تعد بيتزا التونة من الوصفات السهلة والسريعة التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة للحصول على وجبة مناسبة للغداء أو العشاء.

المكونات

للعجين

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)



للحشوة

علبة تونة مصفاة من الزيت

نصف كوب صلصة بيتزا

كوب جبن موزاريلا مبشور

حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح

حبة بصل صغيرة مقطعة شرائح رفيعة

شرائح زيتون أسود

رشة زعتر أو أوريجانو



طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.



2. أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.



3. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.



4. افردي العجينة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.



5. وزعي صلصة البيتزا على الوجه بالتساوي.



6. أضيفي الجبن الموزاريلا ثم وزعي التونة والبصل والفلفل والزيتون.



7. رشي القليل من الزعتر أو الأوريجانو على الوجه.



8. أدخلي الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج العجينة ويذوب الجبن.

نصائح لنجاح بيتزا التونة

احرصي على تصفية التونة جيدًا قبل استخدامها.

يمكن إضافة الذرة الحلوة أو شرائح الطماطم حسب الرغبة.

للحصول على نكهة مميزة، أضيفي القليل من زيت الزيتون بعد خروج البيتزا من الفرن.



