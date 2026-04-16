الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل البيتزا زي المحلات.. سر العجينة الهشة والطعم المظبوط

ريهام قدري

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير البيتزا في المنزل بنفس طعم وجودة المحلات، خاصة مع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة.

وتعد العجينة المضبوطة ودرجة التسوية من أهم أسرار نجاح البيتزا الاحترافية.

المكونات:

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان زيت

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)
للتغطية:

صلصة طماطم

جبنة موزاريلا

مكونات حسب الرغبة (سجق – فراخ – خضار – زيتون)


طريقة التحضير:

 في البداية، تخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ وتترك عدة دقائق حتى تتفاعل. ثم يُضاف الدقيق والملح والزيت، تعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة.

تترك العجينة لتختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها، ثم نفرد في صينية مدهونة بالزيت، وتُضاف الصلصة والجبنة وباقي المكونات.

تخبز البيتزا في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة عالية (حوالي 220 درجة مئوية) لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًا.

سر الطعم زي المحلات: ينصح بتسخين الفرن جيدًا قبل إدخال البيتزا، واستخدام جبنة موزاريلا جيدة، وعدم الإكثار من الصلصة حتى لا تصبح العجينة طرية أكثر من اللازم.

وتقدم البيتزا ساخنة، لتكون وجبة مثالية تجمع بين الطعم الشهي والتوفير في نفس الوقت.

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

